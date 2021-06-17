Video Yaşam Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada

Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada

Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada
17.06.2021 | 08:46

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OTOMATİK OYNAT

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki E.B.K., yoldan geçerken kendisini fark eden servis şoför V.G. tarafından kurtarıldı.

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Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören servis şoförü V.G., aracını durdurup, suya atladı. Çocuğu sudan çıkartan V.G., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin E.B.K. olduğunu belirlediği 6 yaşındaki çocuğu ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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