Video Yaşam Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video
Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video

Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video

30.09.2022 | 10:18

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MERSİN merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı yönünde bilgi aldı. Jandarma ekipleri 3 ay süren titiz çalışma sonucunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden şüphelilerin kimliğini belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ögütüne yönelik Mersin, Batman ve Bilecek'te 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde aramada yapan jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına getirilirken, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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