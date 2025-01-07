Video Yaşam Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video
Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video

Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video

07.01.2025 | 10:46

Mersin'de siber suçlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 7'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TCK 226/3 maddesindeki siber suç kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şahıs gözaltına alınırken, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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