Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video 07.01.2025 | 10:46 Mersin'de siber suçlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 7'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TCK 226/3 maddesindeki siber suç kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şahıs gözaltına alınırken, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.