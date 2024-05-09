Mersin'de silah kaçakçılarına çifte operasyon | Video
Mersin polisinin düzenlediği çifte operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 34 namlu, 22 kabza, 8 sürgü ve 6 adette tetik tertibatı ele geçirildi.
İKİNCİ OPERASYONDA 7 RUHSATSIZ TABANCA, 135 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği kentte İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliğine bağlı ekipler de 2 şüpheliyi belirledi. Polisin çalışmasında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K. ve H.K'ye ait iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 135 mermi ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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