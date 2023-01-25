Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon: Otomobilden cephanelik çıktı | Video 25.01.2023 | 09:53 Mersin'de silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 39 tabanca, 2 tüfek, 1 susturucu, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi. 3 şahsın, kiraladıkları özel araç ile yüklü miktarda silah getireceklerine yönelik elde edilen bilgiyi alan ekipler, dron destekli takibi yapılan aracı Mersin otoban uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 39 tabanca, 2 tüfek, 1 susturucu, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör, 120 adet uyuşturucu hap, 10.7 gram kokain ile 20 bin lira nakit para ele geçirildi.Polis operasyon da 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.