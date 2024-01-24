Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video
Mersin polisinin silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 6'sı tabanca 8 adet silah ve çeşitli mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
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