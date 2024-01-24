Video Yaşam Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video

24.01.2024 | 08:31

Mersin polisinin silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 6'sı tabanca 8 adet silah ve çeşitli mermiler ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Büro Amirliği ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri ruhsatsız silahları ikamet adreslerinde sakladıkları, müşteri bularak sattıkları yönünde bilgilere ulaşan polis bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, silah ve tüfeklere ait 63 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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