Mersin'de site bahçesindeki motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kamerasında | Video
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir siteye giren 2 hırsızın, kapı önünde duran motosikleti çalıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, 2 hırsızın yakalanması için soruşturma başlatı.
Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi 0477 sokak üzerinde bulunan Eczacılar Sitesi'nde meydana geldi. Siteye giren iki hırsız, bir dakikada kapı önünde duran motosikleti alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 10 bin TL değerindeki motosikletini site içindeki apartman girişine koyan Burak T., sabah kalktığında yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasından iki kişi tarafından çalındığını gören Burak T., durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Emniyet güçleri daha önce de farklı tarihlerde aynı sitede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.