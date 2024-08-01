Video Yaşam Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video

Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video

01.08.2024 | 16:10

MERSİN’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı etkin olarak sürdürdüğü denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 325 ürün ele geçirilerek imha edildi.

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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayı boyunca gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerle halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı etkin bir mücadele yürüttü. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 325 ürün ele geçirilerek imha edildi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı sıkı denetimlerin süreceğini ve bu tür ürünleri piyasadan çekmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sağlıklı bir Tarsus için mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Boltaç, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları belediyeye bildirmelerini istedi. Zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve halkın güvenliği için her türlü önlemi alacaklarını ifade etti. Halk sağlığını koruma adına yapılan bu çalışmalar, Tarsus halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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