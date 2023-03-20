Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı | Video
Mersin'de sosyal medya üzerinden 'yüksek kazançlı iş vaadi' ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, bir adet hafıza kartı, 5 sim kart, 5 banka kartı ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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