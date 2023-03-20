Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı | Video 20.03.2023 | 15:16 Mersin'de sosyal medya üzerinden 'yüksek kazançlı iş vaadi' ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, artan şikayetler üzerine çalışma başlatan ekipler, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden 'yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile ağına düşürdüğü 40 kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, bir adet hafıza kartı, 5 sim kart, 5 banka kartı ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.