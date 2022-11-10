Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 10.11.2022 | 11:51
00:49
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:46
00:27
Adana’da başıboş maymun bulundu | Video 10.11.2022 | 11:45
01:48
Sultangazi'de tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 10.11.2022 | 11:31
00:15
İstanbul Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:35
10:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 10.11.2022 | 11:23
00:59
Mersin'de suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı | Video 10.11.2022 | 10:26
09:20
01:38
02:04
01:57
01:19
Son Dakika: Bitlis Van gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.11.2022 | 09:14
02:28
Beyaza bürünen 'Klaskur Yaylası' gün batımında böyle görüntülendi | Video 10.11.2022 | 09:00
06:48
02:14
Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı 10.11.2022 | 08:26
00:23
Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video 09.11.2022 | 18:20
02:45
Film gibi seyahat: Rus turistler 'Madrid' yerine 'Mardin'e indi | Video 09.11.2022 | 15:54
01:45
Arnavutköy’de sakar hırsızlar kamerada | Video 09.11.2022 | 15:54
08:12
Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana | Video 09.11.2022 | 15:54
03:01
Dolandırıcıların kooperatif oyunu! 200 milyon liralık vurgun | Video 09.11.2022 | 15:43
Mersin'de suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alınırken, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.