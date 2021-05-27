Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video
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Mersin´de ´Süper Ay´ izleyenlere görsel şölen yaşattı. Zaman zaman Ay´ın görünümünü engelleyen bulutlar ilginç manzaralar oluşturdu.
Dünyaya en yakın konuma gelen Ay, ´Süper Ay´ olarak da adlandırılan evrede normalden daha büyük ve parlak görüntüsüyle izleyenleri mest etti. Erdemli ilçesinde de zaman zaman bulutlanan hava gece karanlığında ayın ışığının görünümünü engellese de izleyenler oluşan görsel şölenin keyfini yaşadı.
Türkiye genelinde sadece Ay'ın 'Süper Ay' görünümü izlenebilirken, oluşan süper kanlı ay tutulması ise Büyük Okyanus çevresindeki bazı ülkelerden gözlemlenebiliyor.