Video Yaşam Mersin'de tarihi eser operasyonu | Video
Mersin'de tarihi eser operasyonu | Video

Mersin'de tarihi eser operasyonu | Video

25.01.2024 | 08:41

Mersin polisinin tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir adrese yaptığı operasyonda çeşitli yüzük ve bileziklerin de olduğu 10 adet obje ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında elinde tarihi eser bulunan şüpheli M.Y. tespit edildi. Şüphelinin evine yapılan operasyonda arama yapan ekipler tarihi eser niteliği taşıyan 24 adet sikke, 10 adet yüzük ve bilezik gibi çeşitli objeler ele geçirdi. Şüpheli adli işlemler yapılması için gözaltına alınırken, tarihi eserlere de incelenmek için el konuldu.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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