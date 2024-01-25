Mersin'de tarihi eser operasyonu | Video 25.01.2024 | 08:41 Mersin polisinin tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir adrese yaptığı operasyonda çeşitli yüzük ve bileziklerin de olduğu 10 adet obje ve çok sayıda sikke ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında elinde tarihi eser bulunan şüpheli M.Y. tespit edildi. Şüphelinin evine yapılan operasyonda arama yapan ekipler tarihi eser niteliği taşıyan 24 adet sikke, 10 adet yüzük ve bilezik gibi çeşitli objeler ele geçirdi. Şüpheli adli işlemler yapılması için gözaltına alınırken, tarihi eserlere de incelenmek için el konuldu.Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.