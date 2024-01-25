Mersin'de tarihi eser operasyonu | Video
Mersin polisinin tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir adrese yaptığı operasyonda çeşitli yüzük ve bileziklerin de olduğu 10 adet obje ve çok sayıda sikke ele geçirildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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