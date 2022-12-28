Mersin'de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 51 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda boş senetler, mağdur vatandaşların isimlerinin yazılı olduğu ajandalar da ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltına kararı bulunan 1 şahsı yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.