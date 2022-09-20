Mersin'de tefeci operasyonu: 13 gözaltı | Video

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Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 40 şahsı mağdur ederek tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda H.E, I.E, F.E, F.E, R.E, L.E, S.Ş, O.O, H.P, M.Ö, E.Ö, M.O ve N.U yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çek senet, çelik kasa ve doküman ele geçirildi.
Olayla ilgili adreslerinde bulunamayan M.Ö, A.E, S.K ve F.Ç'nin ise arandığı bildirildi.