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OTOMATİK OYNAT
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 28.12.2022 | 08:48
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 28.12.2022 | 08:47
02:00
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 28.12.2022 | 08:55
01:20
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 27.12.2022 | 22:49
01:13
Bitlis’te hilal mest etti | Video 27.12.2022 | 20:50
00:43
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 27.12.2022 | 16:46
06:09
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Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 27.12.2022 | 15:05
02:25
Arkadaşının şakası az kalsın hayatına mal olacaktı | Video 27.12.2022 | 15:17
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Maltepe’de 150 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli kamerada | Video 27.12.2022 | 12:36
06:49
Karla kaplı Abant'ta kış güzelliği | Video 27.12.2022 | 12:36
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Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.12.2022 | 13:40
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Sancaktepe'de trafik magandası kamerada 27.12.2022 | 12:46
Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.