Video Yaşam Mersin’de tepki çeken görüntü! Aracının arkasına köpeği bağlayıp... | Video
Mersin’de tepki çeken görüntü! Aracının arkasına köpeği bağlayıp... | Video

Mersin’de tepki çeken görüntü! Aracının arkasına köpeği bağlayıp... | Video

20.12.2021 | 12:28

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürülmesi tepkilere neden oldu.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir doblo tipi aracın arkasına bağlı köpeğin götürülmesi hayvan severlerin tepkisine yol açtı.
Bir aracın arkasına bağlı köpeği gören ve bir kişi cep telefonuyla çekim yaparak tepki gösterdi.

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