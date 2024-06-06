Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı | Video 06.06.2024 | 10:02 Mersin polisi, özel harekat timleri ve dron destekli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi, 12 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürütme çalışmaları gerçekleştiren ve daha önceden terör örgütü YPG'nin içerisinde örgütsel eylemlere katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen edilen adreslere özel hareket ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus'ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.