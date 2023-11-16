Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve toplantı yürüyüşlerine katılan, elaman temin etmeye yönelik faaliyet içerisinde bulunan, yurtdışında bulunan terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek veren 4 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, bu sabah özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan O.D.'nin 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısının planlayıcısıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.