Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video
Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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