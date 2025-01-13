Video Yaşam Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 şüpheli tutuklandı | Video
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 şüpheli tutuklandı | Video

Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 şüpheli tutuklandı | Video

13.01.2025 | 09:15

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandasını yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir’de servis aracı devrildi: 4’ü ağır 26 yaralı | Video 01:28
Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video 13.01.2025 | 09:42
Sancaktepe’de karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne böyle çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:13
Sancaktepe'de karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne böyle çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 13.01.2025 | 09:29
Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:48
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 şüpheli tutuklandı | Video 13.01.2025 | 09:15
Kavşaktaki kazada hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar | Video 01:36
Kavşaktaki kazada hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar | Video 13.01.2025 | 09:14
Kuyumcu soygununu gerçekleştiren 4 kişi tutuklandı | Video 04:08
Kuyumcu soygununu gerçekleştiren 4 kişi tutuklandı | Video 13.01.2025 | 09:14
Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video 01:35
Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video 13.01.2025 | 09:13
Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali’nin cenaze namazı kılındı | Video 04:54
Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali'nin cenaze namazı kılındı | Video 12.01.2025 | 15:04
Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video 01:50
Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video 12.01.2025 | 14:55
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video 01:08
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video 12.01.2025 | 14:28
Sitede 2 daireye giren şüpheliler 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Video 04:05
Sitede 2 daireye giren şüpheliler 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Video 12.01.2025 | 14:09
Fransa’daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa’da tuttukları tetikçilere vurdurdular | Video 02:24
Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular | Video 12.01.2025 | 14:08
Avcılar E-5’te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:48
Avcılar E-5'te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 13:45
Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor | Video 07:47
Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor | Video 12.01.2025 | 12:26
Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video 01:23
Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video 12.01.2025 | 12:09
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir’den tilkiye gülümseten sitem | Video 09:56
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir'den tilkiye gülümseten sitem | Video 12.01.2025 | 12:09
Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti! Görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti! Görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 12:09
Cihangir’de kılıç ve sandalyeli kavga kamerada | Video 00:47
Cihangir’de kılıç ve sandalyeli kavga kamerada | Video 12.01.2025 | 10:19
Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video 00:37
"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video 12.01.2025 | 10:18
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video 02:27
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video 12.01.2025 | 09:57
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video 02:48
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video 12.01.2025 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA