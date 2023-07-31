Video Yaşam Mersin'de terörle bağlantılı organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı | Video
Mersin'de terörle bağlantılı organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı | Video

Mersin'de terörle bağlantılı organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı | Video

31.07.2023 | 09:57

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı olan suç örgütü üyeleri olduğu, para kazançlarını uyuşturucudan elde ettiklerini ve bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıkları belirlendi. Bu sabah Özel Harekat ve dron desteğiyle, tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 9 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram esrar maddesi, 134 fişek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Devasa büyüklükteki güneş patlamalarının ilki görüntülendi! İşte dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama! | Video 00:30
Devasa büyüklükteki güneş patlamalarının ilki görüntülendi! İşte dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama! | Video 31.07.2023 | 10:23
Cihangir’de sandalye ve küllüklü esnaf kavgası! Ateş açılınca ortalık karıştı | Video 04:52
Cihangir’de sandalye ve küllüklü esnaf kavgası! Ateş açılınca ortalık karıştı | Video 31.07.2023 | 10:32
Karabük’te tekme tokatlı kavga kamerada | Video 00:48
Karabük'te tekme tokatlı kavga kamerada | Video 31.07.2023 | 10:23
Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında öldürülen gencin babası konuştu: Bir baba olarak görüntüleri izleyemedim | Video 08:57
Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında öldürülen gencin babası konuştu: "Bir baba olarak görüntüleri izleyemedim" | Video 31.07.2023 | 10:07
Şişli’de gece kulübüne çifte saldırıda yeni görüntüler: Çakarlı araçla ateş açmışlar | Video 01:43
Şişli’de gece kulübüne çifte saldırıda yeni görüntüler: Çakarlı araçla ateş açmışlar | Video 31.07.2023 | 09:57
Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:35
Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı | Video 31.07.2023 | 10:00
Mersin’de terörle bağlantılı organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı | Video 01:13
Mersin'de terörle bağlantılı organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı | Video 31.07.2023 | 09:57
Çanakkale’deki orman yangınlarında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı | Video 04:00
Çanakkale’deki orman yangınlarında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı | Video 31.07.2023 | 09:44
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video 02:13
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video 31.07.2023 | 09:36
Metro ve tramvay çalışanları greve gitti, seferler durdu! İzmirliler yolda kaldı... | Video 04:31
Metro ve tramvay çalışanları greve gitti, seferler durdu! İzmirliler yolda kaldı... | Video 31.07.2023 | 09:35
Mersin’de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video 02:04
Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video 31.07.2023 | 08:43
Nesli tükenmekte olan vaşağa araba çarptı | Video 01:31
Nesli tükenmekte olan vaşağa araba çarptı | Video 31.07.2023 | 08:44
Esenyurt’taki katliamın şüphelilerinden biri daha yakalandı | Video 03:23
Esenyurt'taki katliamın şüphelilerinden biri daha yakalandı | Video 31.07.2023 | 08:43
Başkentte saman yüklü kamyonda yangın | Video 00:42
Başkentte saman yüklü kamyonda yangın | Video 31.07.2023 | 08:44
Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın | Video 00:42
Ankara'da saman yüklü kamyonda yangın | Video 31.07.2023 | 08:43
Haber alınamayan şahıstan acı haber geldi | Video 01:57
Haber alınamayan şahıstan acı haber geldi | Video 31.07.2023 | 01:26
İzmir’deki hipodromda meydan muharebesi gibi kavga kamerada: 6 yaralı | Video 00:33
İzmir’deki hipodromda meydan muharebesi gibi kavga kamerada: 6 yaralı | Video 31.07.2023 | 01:26
Serinlemek istediği suda hayatını kaybetti | Video 03:51
Serinlemek istediği suda hayatını kaybetti | Video 30.07.2023 | 23:28
Rusya’da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı | Video 00:47
Rusya’da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı | Video 30.07.2023 | 17:58
Beyoğlu’nda korkutan yangın | Video 00:47
Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video 30.07.2023 | 16:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA