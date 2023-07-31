Mersin'de terörle bağlantılı organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı | Video
Mersin'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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