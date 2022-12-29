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OTOMATİK OYNAT
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Kağıthane'de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video 29.12.2022 | 09:53
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İmalathanede suçüstü! Silah çetesi böyle çökertildi | Video 29.12.2022 | 09:36
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Iğdır‘da hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 29.12.2022 | 08:41
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Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 29.12.2022 | 08:41
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Yüksekova’da mest eden 'yarım ay' manzarası | Video 29.12.2022 | 00:38
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Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 29.12.2022 | 00:16
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Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
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İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
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Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
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Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
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Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
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Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17
Mersin’de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adresteki aramaları devam ediyor.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.