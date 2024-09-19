Video Yaşam Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 tutuklama | Video
Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 tutuklama | Video

Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 tutuklama | Video

19.09.2024 | 09:40

Mersin'de jandarma ekiplerinin belirli zamanlarda yurt dışından yük gemileri aracılığıyla kente getirilen kokainlerle ilgili yaptığı çalışma da 20 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ekvator ve Kolombiya ülkelerinden gemiler aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Mersin Limanına getiren ve yurt içine sokan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kokaini satarak ticaretin yapan ve elde edilen parayı bir döviz bürosu aracılığıyla yurt dışına transfer eden 3'ü yurt dışında 23 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası çalışan suç örgütünün çökertilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Mersin ve İstanbul'da yapılan 5 ayrı operasyon da 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Yurt dışında bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
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