Video Yaşam Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı | Video
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı | Video

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı | Video

08.06.2023 | 08:43

Mersin'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 31 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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