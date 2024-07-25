Mersin'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor | Video
Mersin'de polisin yaptığı 3 ayrı çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde durumundan şüphelenilen Y.T.'nin sırt çantasında yapılan aramada 2,5 kilo alfa Metilfenetilamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akdeniz ilçesinde yaptığı çalışmada da torbacı olarak tabir edilen İ.E gözaltına alınırken, 91 paket halinde 1 kilo 960 gram esrar, 27 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 76 bin 475 TL. uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
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