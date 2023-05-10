Video Yaşam Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video
Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video

Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video

10.05.2023 | 08:50

Mersin'de görev yaptığı sitedeki Suriyeli ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin Euro fidye isteyen kapıcı, istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da Suriyeli aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda çocuğu serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi.

Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

KAPICI GÖZALTINDA
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı. Bodrum katın anahtarının sadece kapıcıda olduğu, olay günü ise sitenin güvenlik kameralarının kapalı olduğu öne sürüldü.

SİTE SAKİNLERİ TEPKİLİ
Site sakinlerinden Enes Öter, dün çocuğun okuldan geldikten sonra ortadan kaybolduğunu belirterek, "Daha sonra polisler buraya geliyor. Zaten kapıcı sitenin kameralarını dün kesmiş. Bunu daha önce planlamış. Dün kapıcı ile damadı bodruma inerken benim kardeşim görüyor. Şaşırtıcı durum şu. Biz kapıcıyla birlikte çocuğu aradık. En son polisler bodruma bakmak istiyor ama kapıcı arama kararı istiyor. Daha sonra polislerin gittiğini zannedip, kendi aşağı inip çocuğu halıya sararken suç üstü yakalandı. Aile Suriyeli uyruklu ve kuyumcu. Çocukları karşılığında 400 Euro fidye istemişler. Eğer polislere haber verirlerse öldüreceklerini söylemişler ve zaten öldürmüş" dedi.

Site sakinlerinden Melek Erden ise kapıcının 1,5 yıl önce uyuşturucu kullanırken gördüğünü belirterek, "Bunu yöneticiye de komşulara da söyledim. Bizim çocuklarımızın can güvenliği yok dedim. Söylediklerim benim yanımda duracağına kapıcının yanında durmayı tercih ettiler. Ben birçok kere bu kapıcıyla karakolluk oldum. Bugüne kadar hep bir yolunu bulup, kurtuluyordu. Bu olayı da ben bugün duydum. Çünkü ben geceleri bu adam yüzünden uyku ilacı içip, yatabiliyorum. Olayı duyunca çok üzüldüm ve halen şoktayım. Keşke böyle bir sonuçla gitmeseydi. Bir can kıyılmasaydı. Burada birçok komşumun da onunla birlikte elinin kanlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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