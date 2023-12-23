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Mersin'de yasa dışı bahise 13 tutuklama | Video

Mersin'de yasa dışı bahise 13 tutuklama | Video

23.12.2023 | 13:27

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hesaplarında 30 milyon liralık hareketlilik tespit edilen internet sitesinin yöneticisi olan 16 şüpheli için operasyon düzenlendi. Dron destekli eş zamanlı operasyonda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkartılan 16 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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