Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 30.01.2024 | 09:17 Mersin polisi kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon yaptı, 9 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis yapan 9 şüpheli belirlendi.Bunun üzerine polis il merkezinde bulunan Mahmudiye Mahallesinde 1, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesinde ise 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Havuzlu lüks bir sitedeki dairelerde yapılan aramada 37 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 20 adet banka kartı, bir miktar para, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'ine ev hapsi verilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.