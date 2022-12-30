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OTOMATİK OYNAT
02:07
Yangına uykuda yakalandı, balkonda itfaiyeyi görünce uyandı | Video 30.12.2022 | 09:27
03:17
01:21
İstanbul’da “Bahis” operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:07
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Viraja hızla giren araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 09:05
01:22
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı | Video 30.12.2022 | 09:05
02:00
Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: "Ekmek almaya gidiyorduk" | Video 30.12.2022 | 08:25
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D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 30.12.2022 | 08:25
02:29
Mersin'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak operasyonu: 11 gözaltı | Video 30.12.2022 | 08:25
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Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı! 29.12.2022 | 23:48
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Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına böyle çarptı | Video 29.12.2022 | 16:56
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Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin görülen davada sanık beraat etti | Video 29.12.2022 | 16:04
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Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı | Video 29.12.2022 | 16:03
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Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı | Video 29.12.2022 | 15:24
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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis | Video 29.12.2022 | 15:00
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Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan birinin Fransız uyruklu olduğu ve sahte kimlikle Türkiye'de gizlendiği belirlendi.