Video Yaşam Mersin'de yol verme tartışmasında silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı
Mersin'de yol verme tartışmasında silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı

Mersin'de yol verme tartışmasında silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı

12.08.2024 | 09:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Olayda Metin Denizedalan, Abdurrahim Denizedalan ve Mehmet Emin Şahin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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