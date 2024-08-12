Mersin'de yol verme tartışmasında silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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