Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı | Video 20.06.2023 | 08:47 Mersin'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya seyahat eden otobüs, önce kamyona, arıdan ise park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ölürken, 28 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden M.N. idaresindeki otobüs önce kamyona, ardından park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada otobüsün sürücüsü M.N. ise hayatını kaybetti.