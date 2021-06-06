Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü. Asılı kaldığı çatıdan, 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
01:08
00:54
09:02
17:15
05:10
03:31
08:46
Vefatının 9. yıl dönümünde Abdurrahim Karakoç'a saygı ve rahmetle... 07.06.2021 | 16:12
00:59
Müsilaj nedir? Başkan Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçildi | Video 07.06.2021 | 16:10
04:05
03:44
01:02
Şişli’de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı | Video 07.06.2021 | 15:03
01:54
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar | Video 07.06.2021 | 14:49
04:19
İstanbul Bağcılar'da pilavcı ve çay ocağına silahlı saldırı anı kamerada 07.06.2021 | 14:35
02:59
00:50
Şiddetli rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti | Video 07.06.2021 | 14:17
00:41
00:43
İz takip köpeği ‘Pipet’ yaralı ördeğin hayatını kurtardı | Video 07.06.2021 | 14:17
03:44
Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine PTT’den "Kişisel Pul Standı" | Video 07.06.2021 | 13:56
00:51
Nesli tehlike altında olan boz ayı böyle görüntülendi | Video 07.06.2021 | 12:24
Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.
İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'de sabahın erken saatlerinde bir şahıs çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Düşme tehlikesi geçiren şahsın yardım çığlıklarını duyan binadaki vatandaşların büyük bölümü balkonlarına çıkarak olayı korku dolu gözlerle izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen şahıs, kendini daha sonra 5. katın balkonuna bıraktı. Balkon demirinin üzerine düşen şahsın yardımını evdekiler yetişti. Şahsın binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemedi.