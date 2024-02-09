Video Yaşam Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video

09.02.2024 | 07:27

Mersin'de MİT ve polisin yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 16 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda şehirde yapılanma arayışı içerisinde olan ve sözde örgütün istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine özel harekat timlerinin de yer aldığı 150 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video 01:23
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video 09.02.2024 | 07:27
Metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti | Video 02:50
Metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti | Video 09.02.2024 | 06:24
İzmir’de 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 02:53
İzmir’de 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 09.02.2024 | 06:24
Bursa’da ailesini katleden şahıs tutuklandı | Video 00:55
Bursa'da ailesini katleden şahıs tutuklandı | Video 09.02.2024 | 06:24
Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi 02:34
Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi 08.02.2024 | 23:17
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü 02:44
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü 08.02.2024 | 20:23
70 yaşındaki Yücel Dede leyleklere yuva yapmak için cami kubbesine tırmandı | Video 04:43
70 yaşındaki Yücel Dede leyleklere yuva yapmak için cami kubbesine tırmandı | Video 08.02.2024 | 14:28
Takside taciz tartışması yaşanmıştı: Şoför o anları anlattı 03:47
Takside "taciz" tartışması yaşanmıştı: Şoför o anları anlattı 08.02.2024 | 14:03
Ataşehir’de ucuz kask böyle can aldı | Video 01:12
Ataşehir’de ucuz kask böyle can aldı | Video 08.02.2024 | 12:25
Otomobil takla attı; polis ekipleri sürücüyü aradı | Video 06:03
Otomobil takla attı; polis ekipleri sürücüyü aradı | Video 08.02.2024 | 12:27
Sosyal medya cinayetinde sanığa müebbet ve 22 yıla kadar hapis istemi | Video 03:00
Sosyal medya cinayetinde sanığa müebbet ve 22 yıla kadar hapis istemi | Video 08.02.2024 | 12:27
Tek levhada Kur’an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video 06:04
Tek levhada Kur'an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video 08.02.2024 | 12:25
Çağlayan’daki terör saldırısının yeni görüntüsü! Dilfıraz Karataş’ın vurulduğu anlar kamerada 00:38
Çağlayan'daki terör saldırısının yeni görüntüsü! Dilfıraz Karataş’ın vurulduğu anlar kamerada 08.02.2024 | 12:25
Evlilik hayali kuran adam, sahte gelin şebekesine 120 bin lirasını kaptırdı | Video 06:19
Evlilik hayali kuran adam, sahte gelin şebekesine 120 bin lirasını kaptırdı | Video 08.02.2024 | 11:10
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi | Video 00:44
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi | Video 08.02.2024 | 10:29
Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 01:44
Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 08.02.2024 | 09:35
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:29
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 08.02.2024 | 09:36
İstanbul’da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında bacağından bıçaklandılar | Video 01:24
İstanbul’da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında bacağından bıçaklandılar | Video 08.02.2024 | 09:36
Şişli’de akılalmaz firar girişimi! Ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı | Video 00:51
Şişli’de akılalmaz firar girişimi! Ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı | Video 08.02.2024 | 09:38
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 01:27
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 08.02.2024 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA