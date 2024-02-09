Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video
Mersin'de MİT ve polisin yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
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