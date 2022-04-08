Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2022 | 11:47
13:07
00:12
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 08.04.2022 | 11:01
02:57
00:40
Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video 08.04.2022 | 09:52
00:32
Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 08.04.2022 | 09:52
02:03
01:24
Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı | Video 08.04.2022 | 09:52
07:52
atv CANLI YAYIN ile: Müge Anlı 8 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 08.04.2022 | 09:51
00:32
00:42
Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu | Video 08.04.2022 | 09:16
01:35
Adana'da otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı 08.04.2022 | 08:37
00:47
01:18
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı | Video 08.04.2022 | 08:35
01:15
Mardin Nusaybin’de çöp tenekesini kıran bir kişi yakalandı 08.04.2022 | 08:57
01:10
İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu! 20 gözaltı 08.04.2022 | 08:57
00:47
Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe kalp masajı kamerada 08.04.2022 | 08:37
01:39
05:58
01:10
Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü | Video 07.04.2022 | 18:26
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün cezaevinde bulunan üst düzey yöneticilerinin ailelerine maddi destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında 1 ABD vatandaşının da bulunduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Ayrıca edinilen istihbarı bilgiye göre ABD vatandaşından paraları alan M.Ş. adlı şüphelinin, İstanbul-Mersin arası araçla yola çıkarak güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerine 200 bin dolar civarında para dağıttığı, bu paraların talimat üzerine belirlenen bir noktaya bırakıldığı ve paraları alanla-verenin birbirini görmediği belirlendi. Bu sayede FETÖ terör örgütü kadrolarının diri tutularak örgüt üyelerinde muhtemel bir çözülmenin engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Balıkesir ve İstanbul'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet 1 dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında ABD vatandaşı M.M.A'nın da bulunduğu F.T., H.T., H.Ç., L.C., M.Ö. ve M.M.Ş. 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılırken, M.Ş., İ.A., O.A.G., V.K. ve B.U.K. tutuklandı.