Mersin'deki otobüs kazası: 2'si şehit 3 ölü, 2 kayıp 33 yaralı | Video
Mersin'de askeri personel refakatinde Fas uyruklu mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 jandarma personelinin şehit olduğu, bir mültecinin de hayatını kaybettiği bildirildi.Kazada 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
SAVCILIK:" KAZAYA KARIŞAN ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINMIŞTIR"
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada:" Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 Astsubay, 9 Uzman Erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmeni Kırklareli GGM ye götürmek üzere çıkarılan devriye 17.01.2023 günü saat 01.30 sıralarında Tem Otoyolu Taşobası mevki Adana-Ankara istikametinde seyir halindeyken sevkte görevli otobüsün, demir taşıyan Tıra arkadan çarpması sonucu otobüsün yanması ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikali üzerine derhal adli soruşturma başlatılarak nöbetçi cumhuriyet savcısınca olay yerine geçilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan olay yeri incelemesi neticesi
Kazada 2 Astsubay ve 7 uzman erbaş çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 2 personele ulaşılamadığı görülmüştür. Kaza sonrası otobüste meydana gelen yangında yanarak 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden 2 kişinin araçta görevli Jandarma personeli olduğu diğer vefat eden şahsın göçmen olduğu değerlendirilmiştir. Olay yerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasına müteakiben , vefat edenlerin ölü muayenesi yapılarak kimlik tespitleri için klasik otopsi için Adana Adli Tıp kurumuna sevkleri sağlanmıştır. Kazaya karışan tır ve otobüs şoförü gözaltına alınmışlardır. Kusur durumunun tespiti üzerine mahkemeye sevk işlemi tamamlanacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.
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