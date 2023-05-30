Mersin'deki PKK operasyonunda 7 kişi tutuklandı | Video 30.05.2023 | 10:48 Mersin'de aralarında HDP'li eski yöneticilerin de bulunduğu PKK/KCK şüphelisi 7 kişi tutuklanırken, 4 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün DGH yapılanması ve ÇUTHAY-DER isimli dernek yapılanması adı altında tespit edilen örgütsel faaliyetlerine istinaden 23 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında Yenişehir HDP eski ilçe başkanının da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanırken, Mersin HDP il yöneticisi ve Yenişehir ilçe başkanı dahil 4 şahıs ev hapsi kararıyla, 2 şüpheli ise 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.