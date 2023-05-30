Mersin'deki PKK operasyonunda 7 kişi tutuklandı | Video
Mersin'de aralarında HDP'li eski yöneticilerin de bulunduğu PKK/KCK şüphelisi 7 kişi tutuklanırken, 4 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
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