Video Yaşam Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video
Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

15.06.2023 | 08:51

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangının zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Gece çıkan yangın 4 saati aşkın sürede çok sayıda itfaiye, TOMA ve arazöz araçlarının müdahalesi ile söndürülebildi.

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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi, Yeni Hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ham madde bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus Belediyesi sulama araçları ve iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye, TOMA ve arazözler yangına müdahale etti. Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonunda söndürüldü, soğutma çalışmaları bitti.

Yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Dumandan etkilenen ve yaralanan toplam 6 kişiye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasına geçildi.

Günün ilk ışıklarında yangının verdiği zarar gözler önüne serdi. 2 vardiyalı sistemle çalışılan fabrikada 50 kişinin çalıştığı belirlendi.

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