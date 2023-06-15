Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangının zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Gece çıkan yangın 4 saati aşkın sürede çok sayıda itfaiye, TOMA ve arazöz araçlarının müdahalesi ile söndürülebildi.
Yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Dumandan etkilenen ve yaralanan toplam 6 kişiye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasına geçildi.
Günün ilk ışıklarında yangının verdiği zarar gözler önüne serdi. 2 vardiyalı sistemle çalışılan fabrikada 50 kişinin çalıştığı belirlendi.
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