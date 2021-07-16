Video Yaşam Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video

Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video

Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video
16.07.2021 | 08:37

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale edilmeye devam edildi.

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İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzeri yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararması nedeni ile görüş alanının düşmesi nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilirken, söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

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