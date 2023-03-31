Video Yaşam Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video
Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video

Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video

31.03.2023 | 15:00

MERTER D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce minibüse ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Bariyerden kopan demir parçası yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Merter Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak seyir halindeki minibüse çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kırılan demir bariyerlerden kopan parça yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Demir parçanın üzerine düştüğü 4 araçta hasar oluştu. Otomobil sürücüsünün çarptığı minibüsün şoförü İbrahim Aktürk, Yanyolda seyir halindeyken ses geldi yavaşladım. Arkadan gelen araç çarptı dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Merter D-100’de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 02:53
Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 31.03.2023 | 15:00
Bursa’da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 02:14
Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 31.03.2023 | 15:01
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 02:32
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 31.03.2023 | 14:48
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 00:50
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 31.03.2023 | 14:36
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 02:20
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 31.03.2023 | 14:17
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 02:35
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 31.03.2023 | 13:55
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:11
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 14:07
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 01:04
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 31.03.2023 | 13:53
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 02:38
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 13:27
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 03:14
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 31.03.2023 | 13:00
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı’nda alev alev böyle yandı | Video 02:51
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev alev böyle yandı | Video 31.03.2023 | 12:00
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 05:12
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 31.03.2023 | 12:03
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 04:22
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 31.03.2023 | 11:58
Antalya’da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 02:01
Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 31.03.2023 | 11:35
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 02:17
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 31.03.2023 | 11:31
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 04:28
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 31.03.2023 | 11:33
Ümraniye’de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 02:12
Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 31.03.2023 | 11:26
Afyonkarahisar’da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 01:07
Afyonkarahisar'da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 31.03.2023 | 11:20
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:12
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 10:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA