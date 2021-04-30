Merter'de metrobüste yangın | Video
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Merter'de boş giden metrobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.