Video Yaşam Merter'de metrobüste yangın | Video

Merter'de metrobüste yangın | Video

Merter'de metrobüste yangın | Video
30.04.2021 | 14:52

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Merter'de boş giden metrobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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