Merve enkazdan sağ kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, sonrasında ulaşılamadı | Video
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde enkaza dönüşen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda anne ve babasıyla enkaz altında kalan Merve Ateş (26), sağ kurtarıldı. Ateş'in anne-babası hayatını kaybetti kendisi hastaneye kaldırıldı. Ancak Ateş'e bir daha ulaşamayan yakınları yardım istedi.
Anne-babasından geriye kalan eşyalara sarılıp gözyaşları döken İpek Koca, enkazdan sağ şekilde konuşarak çıkan Merve Ateş?in hangi hastanede olduğunu bilmek ve ona kavuşmak için yardım istedi.
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