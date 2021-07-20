Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:15
Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 13:01
00:40
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti | Video 20.07.2021 | 13:01
02:09
Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti | Video 20.07.2021 | 13:01
02:09
Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti 20.07.2021 | 12:38
01:25
Bolu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı 20.07.2021 | 12:31
01:46
01:33
Çikolatalı camide Kurban Bayramı bir başka kutlanıyor | Video 20.07.2021 | 12:10
01:18
Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video 20.07.2021 | 11:54
01:46
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı | Video 20.07.2021 | 10:50
05:07
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.07.2021 | 10:23
03:05
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu | Video 20.07.2021 | 10:16
00:40
Manda sürüsüne ayı saldırdı | Video 20.07.2021 | 10:17
02:12
Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak kamerada | Video 20.07.2021 | 10:05
00:28
Lüks otomobilin gösterge panelinin çalındığı hırsızlık kamerada | Video 20.07.2021 | 09:35
03:12
Sahibinin elinden kurtulan dana markete böyle daldı | Video 20.07.2021 | 09:23
01:42
Bir bayram klasiği olarak "acemi kasaplar" | Video 20.07.2021 | 09:25
07:02
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kafeteryaya girdi | Video 20.07.2021 | 09:05
02:31
Mutlu kent Sinop’un nüfusu 4’e katlandı | Video 20.07.2021 | 08:39
01:26
Suriye'nin İdlib şehrinde 1.5 yıl önce 34 askerin şehit olmasının ardından Reyhanlı'da askeri birliğin önüne giderek askerlere ellerini açarak "Biz Osmanlı'nın kadınıyız, Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim" diye seslenen 85 yaşındaki Meryem Özdil'i Kurban Bayramında asker ziyaret etti.
Meryem nineyi bayram ziyaretine gelen Tunceli Komando Tugayı askerleri, Meryem nineye gıda kolisi yardımı yapıp, ellerini öpüp bayramını kutladılar.
Mehmetçiğin ziyareti Meryem nineyi duygulandırdı. Duygularını dile getiren Özdil "Sağolsunlar, sağolsunlar başarılar dilerim kendilerine Türkiye'me başarılar dilerim. Allah razı olsun Allah sizi noksan etmesin. Ayaklarınızın altına ölürüm ben, ben Osmanlı kadınıyım oğlum benim dedelerim ikisi de şehit oldu. Hem annenim babası hem babamın babası şehitler ama nerde şehit olmuşlar bilmiyorum" diye konuştu.