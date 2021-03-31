Video Yaşam Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video

Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video

Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video
31.03.2021 | 13:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evlilik teklifi için polisten yardım istedi, nişanlısı şoke oldu | Video 01:05
Evlilik teklifi için polisten yardım istedi, nişanlısı şoke oldu | Video 31.03.2021 | 15:30
Ekmek pişirilen tandırlarla ilgili flaş 'Sağlık sorunu' açıklaması 06:51
Ekmek pişirilen tandırlarla ilgili flaş 'Sağlık sorunu' açıklaması 31.03.2021 | 14:46
Esenyurt’ta feci olay. 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti | Video 00:53
Esenyurt’ta feci olay. 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti | Video 31.03.2021 | 15:27
Alev alev yanan araçtan kendilerini böyle dışarı attılar | Video 02:32
Alev alev yanan araçtan kendilerini böyle dışarı attılar | Video 31.03.2021 | 15:27
Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada | Video 00:21
Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada | Video 31.03.2021 | 15:26
Kayseri'de geceyi aydınlatan esrarengiz huzmenin Tunceli'de ortaya çıktığı an, kamerada! 'Uzaydan atmosfere...' 02:27
Kayseri'de geceyi aydınlatan esrarengiz huzmenin Tunceli'de ortaya çıktığı an, kamerada! 'Uzaydan atmosfere...' 31.03.2021 | 15:21
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan haber var | Video 00:15
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan haber var | Video 31.03.2021 | 15:03
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 05:30
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 31.03.2021 | 14:44
Son Dakika Haberleri | Şahap Örcün ölü olarak bulundu! | Video 03:26
Son Dakika Haberleri | Şahap Örcün ölü olarak bulundu! | Video 31.03.2021 | 14:58
Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video 00:37
Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video 31.03.2021 | 14:26
Böyle vahşet görülmedi. Yunus balığını kafasından vurarak telef etti | Video 00:42
Böyle vahşet görülmedi. Yunus balığını kafasından vurarak telef etti | Video 31.03.2021 | 14:26
Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video 00:39
Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video 31.03.2021 | 13:02
Esra Erol'da çirkin teklif iddiası! Mehmet Amca 36 yaş küçük Ebru Hanım'a 535 Bin TL'yi neden verdi? 18:55
Esra Erol'da çirkin teklif iddiası! Mehmet Amca 36 yaş küçük Ebru Hanım'a 535 Bin TL'yi neden verdi? 31.03.2021 | 13:39
Müge Anlı'da son dakika haberi: Esrarengiz Şahap Örcün olayında şok! Cesedi elleri bağlı olarak bulundu 03:26
Müge Anlı'da son dakika haberi: Esrarengiz Şahap Örcün olayında şok! Cesedi elleri bağlı olarak bulundu 31.03.2021 | 13:25
Öpücük rüşvet sayıldı | Video 01:00
"Öpücük" rüşvet sayıldı | Video 31.03.2021 | 12:53
200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı | Video 00:45
200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı | Video 31.03.2021 | 12:41
15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video 01:09
15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video 31.03.2021 | 12:41
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı 01:20
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı 31.03.2021 | 12:05
İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:27
İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.03.2021 | 12:05
İstanbul'da lüks villada dehşet anları... Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı! 04:51
İstanbul'da lüks villada dehşet anları... Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı! 31.03.2021 | 12:13

İstanbul’da bir eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerini denetledi. Adreste 25 kişinin olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, içeride iş yerinin kapasitesinin üzerinde kişi olduğu ve iş yerinin amaç dışı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. İş yerinin sorumlusu M.E.'ye yasal işlem yapıldı. İş yerinde bulunan 25 kişiye ise "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA