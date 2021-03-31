Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Evlilik teklifi için polisten yardım istedi, nişanlısı şoke oldu | Video 31.03.2021 | 15:30
06:51
Ekmek pişirilen tandırlarla ilgili flaş 'Sağlık sorunu' açıklaması 31.03.2021 | 14:46
00:53
Esenyurt’ta feci olay. 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti | Video 31.03.2021 | 15:27
02:32
Alev alev yanan araçtan kendilerini böyle dışarı attılar | Video 31.03.2021 | 15:27
00:21
02:27
00:15
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan haber var | Video 31.03.2021 | 15:03
05:30
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 31.03.2021 | 14:44
03:26
Son Dakika Haberleri | Şahap Örcün ölü olarak bulundu! | Video 31.03.2021 | 14:58
00:37
Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video 31.03.2021 | 14:26
00:42
Böyle vahşet görülmedi. Yunus balığını kafasından vurarak telef etti | Video 31.03.2021 | 14:26
00:39
Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza | Video 31.03.2021 | 13:02
18:55
03:26
01:00
"Öpücük" rüşvet sayıldı | Video 31.03.2021 | 12:53
00:45
01:09
01:20
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı 31.03.2021 | 12:05
01:27
İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.03.2021 | 12:05
İstanbul’da bir eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerini denetledi. Adreste 25 kişinin olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, içeride iş yerinin kapasitesinin üzerinde kişi olduğu ve iş yerinin amaç dışı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. İş yerinin sorumlusu M.E.'ye yasal işlem yapıldı. İş yerinde bulunan 25 kişiye ise "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.