Mesafesiz-maskesiz eğlendiler! Böyle yakalanıp 142 bin lira ceza yediler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Cansu Tosun doğum sonrası formuna kavuştu, dansıyla herkesi büyüledi | Video 09.04.2021 | 12:21
02:24
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu 09.04.2021 | 12:13
00:42
Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı olay yarattı | Video 09.04.2021 | 11:50
00:23
00:06
04:03
İstanbul’da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü | Video 09.04.2021 | 11:16
02:15
Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı | Video 09.04.2021 | 11:16
01:12
00:52
01:38
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi | Video 09.04.2021 | 10:47
03:46
10:15
04:56
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular | Video 09.04.2021 | 10:16
01:27
00:28
Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 09.04.2021 | 09:51
04:02
01:53
01:02
İzmir'de film gibi soygun: "3 saniyen var" | Video 09.04.2021 | 09:38
00:12
Tablet satıp telefon çaldılar | Video 09.04.2021 | 09:28
İstanbul’da sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir eğlence mekanında 41 kişiye 142 bin 431 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimleri aralıksız sürdüren İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve kapalı olması gerekirken açık olan bir eğlence mekanını kontrol etti. Adreste çok sayıda kişinin bulunduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve iş yerinde amaç dışı faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Adreste bulunan 41 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Ayrıca üç kişiye "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Kapalı olan ve sigara içilen adreste bulunan kişilere 142 bin 431 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.