Mesafesiz-maskesiz eğlendiler! Böyle yakalanıp 142 bin lira ceza yediler | Video

İstanbul’da sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir eğlence mekanında 41 kişiye 142 bin 431 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimleri aralıksız sürdüren İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve kapalı olması gerekirken açık olan bir eğlence mekanını kontrol etti. Adreste çok sayıda kişinin bulunduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve iş yerinde amaç dışı faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Adreste bulunan 41 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Ayrıca üç kişiye "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Kapalı olan ve sigara içilen adreste bulunan kişilere 142 bin 431 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.