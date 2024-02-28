Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde mesai arkadaşını 7 bıçak darbesiyle sırtından ve boynundan bıçaklayarak ölümüne neden olan zabıta memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.
Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı.
TUTUKLANDI
Dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal Vuran'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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