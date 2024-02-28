Video Yaşam Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video
Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video

28.02.2024 | 16:06

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde mesai arkadaşını 7 bıçak darbesiyle sırtından ve boynundan bıçaklayarak ölümüne neden olan zabıta memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dün, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşanan olayda, Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal Vuran (36) mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal Vuran, 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal Vuran'nın elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan Erdal Vuran ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı.

TUTUKLANDI
Dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal Vuran'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video 03:38
Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video 28.02.2024 | 16:06
Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı | Video 04:12
Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! "25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı" | Video 28.02.2024 | 15:56
İzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi | Video 01:38
İzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi | Video 28.02.2024 | 15:28
Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video 03:10
Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video 28.02.2024 | 15:25
Topkapı’da tramvay altında can pazarı | Video 01:14
Topkapı'da tramvay altında can pazarı | Video 28.02.2024 | 15:25
Edremit’te narkotik operasyonu: 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi | Video 01:28
Edremit’te narkotik operasyonu: 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi | Video 28.02.2024 | 15:12
Sarıyer’de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 03:24
Sarıyer'de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2024 | 14:10
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video 01:42
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video 28.02.2024 | 13:49
AVM’deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video 01:51
AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video 28.02.2024 | 13:48
Narkoçelik-3 operasyonlarında 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı | Video 03:12
Narkoçelik-3 operasyonlarında 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı | Video 28.02.2024 | 13:10
Nevşehir’deki cinayetin yeni görüntüleri | Video 04:56
Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri | Video 28.02.2024 | 13:10
Otomobilin beton direğe ok gibi saplandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:38
Otomobilin beton direğe ok gibi saplandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 28.02.2024 | 13:11
Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı 00:40
Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı 28.02.2024 | 12:48
Nevşehir’deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:56
Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.02.2024 | 12:19
İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 00:09
İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 28.02.2024 | 12:14
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti; Hastayı görünce ’Aciliyeti var mı’ diye sordu | Video 00:22
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti; Hastayı görünce 'Aciliyeti var mı' diye sordu | Video 28.02.2024 | 11:37
Diyarbakır’da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı | Video 01:38
Diyarbakır’da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı | Video 28.02.2024 | 11:33
65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 01:06
65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 28.02.2024 | 11:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 28.02.2024 | 11:06
Gaziantep’te kuyumcu kardeşlerden 150 milyon TL’lik vurgun | Video 05:10
Gaziantep’te kuyumcu kardeşlerden 150 milyon TL’lik vurgun | Video 28.02.2024 | 10:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA