Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta tutuklandı | Video 28.02.2024 | 16:06 Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde mesai arkadaşını 7 bıçak darbesiyle sırtından ve boynundan bıçaklayarak ölümüne neden olan zabıta memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşanan olayda, Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal Vuran (36) mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal Vuran, 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal Vuran'nın elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan Erdal Vuran ise polis ekiplerine teslim oldu.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı.Dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal Vuran'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.