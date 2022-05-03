Video Yaşam Mesai arkadaşını sokak ortasında yumrukladı, olayı gören vatandaşlardan meydan dayağı yedi | Video
Mesai arkadaşını sokak ortasında yumrukladı, olayı gören vatandaşlardan meydan dayağı yedi | Video

Mesai arkadaşını sokak ortasında yumrukladı, olayı gören vatandaşlardan meydan dayağı yedi | Video

03.05.2022 | 16:09

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Antalya'da bayram günü sokak ortasında bir kadını darp eden ve cevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılan saldırgan, ikince kez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay,Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde bayram sabahı yaşandı. İddiaya göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Figen Kaya (40) ile Erkan Ş. arasında nöbet değişimine geç kaldığı gerekçesiyle sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra E. Ş. bir anda Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra yoluna devam etti. Kadının bağırması üzerine geri dönen şahıs, kadına yeniden vurmaya başladı. Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Erkan Ş., tepki gösterdiği vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülmeye başlandı. Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi. Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine Erkan Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Erkan Ş. dün akşam görüntülerin yayınlanmasının ardından Savcılık tarafından yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erkan Ş. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbet değişimine geç geldiği iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından darp edilen site güvenlik personeli kadın "İşe geç geldiğim için boğazıma sarıldı. Sol tarafıma yumruk attı. Cuma günü işe gideceğim ama korkuyorum" dedi.

"BOĞAZIMA SARILDI, YUMRUK ATTI"
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Figen Kaya, "Bu sabah maalesef görev arkadaşım tarafından şiddete uğradım. Şiddetin bir sebebi olmaz. Sebep aramak doğru değil bence ama benim görevime geç kaldığımı söyledi. Geç kalmamıştım. Üzerime doğru geldi, kendimi geri çektim. Önce boğazıma sarıldı ve hırpaladı. Ardından yere düşürdü ve üzerime atladı. Arkadan saçımı çekti. Sol tarafıma yumruk attı. İmdat diye bağırınca Allah'tan bayram namazından çıkanlar müdahale etti. Eğer onlar olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

"İŞE GİTMEYE KORKUYORUM"
Olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Figen Kaya, Erkan Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Kaya, "Şu anda can güvenliğim yok. Ben cuma günü işe gideceğim, bu kişi orada yine beni taciz edip rahatsız edebilir. Aileden biri olmadığı için uzaklaştırma kararı verilemiyor. Bu mesleği yapamamasını ve kartının alınmasını istiyorum. İşe gidersem korkacağım ve tedirgin olacağım. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa daha büyük zararlar verebilir" ifadelerini kullandı.

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