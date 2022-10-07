Mesai arkadaşının kolyesini çalıp sattı! Kuyumculardan iz sürerek yakaladılar | Video

İstanbul’da mesai arkadaşının iki bin 500 lira değerindeki kolyesini çalan ve bir kuyumcuya satan kadın, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Maltepe'de bulunan bir şirket binasında çalışanlardan birinin iki bin 500 liralık kolyesinin çalınması üzerinde inceleme başlatıldı. Mağdurun çalışma arkadaşlarının oturdukları mahallelerde ve çevrelerindeki kuyumcularda detaylı inceleme yapıldı.Kolyenin bir kuyumcuya satıldığı tespit edildi. Kolyeyi mağdurun iş arkadaşı A.E.'nin çaldığı ve söz konusu kuyumcuya sattığı belirlendi. A.E. aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen A.E. isimli kadın "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.