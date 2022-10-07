Mesai arkadaşının kolyesini çalıp sattı! Kuyumculardan iz sürerek yakaladılar | Video
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İstanbul’da mesai arkadaşının iki bin 500 lira değerindeki kolyesini çalan ve bir kuyumcuya satan kadın, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
Kolyenin bir kuyumcuya satıldığı tespit edildi. Kolyeyi mağdurun iş arkadaşı A.E.'nin çaldığı ve söz konusu kuyumcuya sattığı belirlendi. A.E. aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen A.E. isimli kadın "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.