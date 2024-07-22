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Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video

Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video

22.07.2024 | 12:19

Bursa’da bir kişi, ağabeyinin eşini mesajla rahatsız eden kişiyi bulup bacaklarına arka arkaya ateş etti. Yerde kalan adamdan sinirini alamayan saldırgan üzerine bir de darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.U. (41) abisi F.U.'nun (43) eşini mesaj yoluyla taciz eden A.B (53) ile irtibata geçti.

Cadde üzerindeki bir lastikçi dükkanın önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası, A.B.'nin bıçak çekmesiyle M.U. araçtan aldığı tabanca ile, dükkan önünde bekleyen kişinin bacağına arka arkaya ateş etti. Sinirini alamayan şüpheli, kanlar içinde kalan adamın üzerine çıkıp yumrukla darp etti. Çevredekiler panik halinde 112 ekiplerini aradı. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, tahkikat başlatırken, şüpheliyi çok geçemeden yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.

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