Mesire alanda silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Uşak’ta Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında yaşanan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.
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