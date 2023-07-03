Video Yaşam “MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video

“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video

03.07.2023 | 10:21

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kısaca “MET” olarak adlandırılan 125 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'nde bir araca yönelik operasyon düzenledi. İki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 125 kilogram Metamfetamin maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve yedi mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu ’Kara Mamba’yı İstanbul polisi yakaladı | Video 03:30
Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba'yı İstanbul polisi yakaladı | Video 03.07.2023 | 10:42
İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı | Video 04:35
İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı | Video 03.07.2023 | 10:53
Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video 04:59
Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video 03.07.2023 | 10:21
Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video 01:48
Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video 03.07.2023 | 10:41
Arpaçay menderesleri görenleri mest ediyor | Video 03:49
Arpaçay menderesleri görenleri mest ediyor | Video 03.07.2023 | 10:36
Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:29
Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 03.07.2023 | 10:29
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını böyle tokatladı | Video 00:59
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını böyle tokatladı | Video 03.07.2023 | 10:21
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video 01:14
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video 03.07.2023 | 10:21
İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 01:43
İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 03.07.2023 | 09:53
Eve girmeye çalışan ayı kamerada | Video 00:33
Eve girmeye çalışan ayı kamerada | Video 03.07.2023 | 09:36
Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video 04:03
Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video 03.07.2023 | 09:34
Bursa’da baraj gölüne giren genç, boğuldu | Video 01:03
Bursa'da baraj gölüne giren genç, boğuldu | Video 03.07.2023 | 09:12
Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 00:44
Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 03.07.2023 | 09:12
İzmir’deki makas katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri... | Video 00:59
İzmir'deki "makas" katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri... | Video 03.07.2023 | 09:07
Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video 03:54
Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video 03.07.2023 | 08:40
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 02:58
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 03.07.2023 | 08:32
Samsun’da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video 01:20
Samsun'da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 08:32
İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor | Video 04:35
İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor | Video 02.07.2023 | 14:47
Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video 02:47
Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video 02.07.2023 | 14:47
Bodrum açıklarında yüzen domuz tatilcileri şaşırttı | Video 00:27
Bodrum açıklarında yüzen domuz tatilcileri şaşırttı | Video 02.07.2023 | 14:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA