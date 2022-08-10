Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Gökyüzünden adeta su boşaldı, sokaklar dereye dönüştü | Video
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Tekirdağ'da sokaklar göle döndü.
Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da duvar ve kapı diplerinde yağışın geçmesini bekledi.
Yağmurun geçmesini bekleyen vatandaşlardan Seyfi İşlek, "Paspas çekçek elimizde inşallah hayırlısı olur. Tekirdağ'ımızdan bayadır böyle yağmur yağmadı. İnşallah Afet olmaz. Yağmur yağıyor diye seviniyoruz yani. Herkesin önlemini alması lazım" dedi.